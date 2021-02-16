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Авария в Октябрьском: на трассе столкнулись грузовик и легковушка, пострадал пассажир | видео

Авария в Октябрьском: на трассе столкнулись грузовик и легковушка, пострадал пассажир | видео

Октябрьский | 16 фев 2021 | 09:23

В Октябрьском в минувший понедельник произошла серьезная авария на 1283 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Дорогу не поделили «МАЗ» и «Фольксваген Тигуан».



Грузовиком управлял 520летний шофер, а за рулем иномарки находилась 36-летняя жительница Туймазинского района. В итоге травмы получили 45-летний пассажир «Тигуана».

Всего в Башкирии зарегистрировано шесть ДТП с семерыми пострадавшими. Автоинспекторы пресекли больше 2400 нарушений ПДД и задержали 27 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Октябрьском. Здесь пенсионер потерял сознание прямо за рулем и погиб.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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