Авария в Октябрьском: на трассе столкнулись грузовик и легковушка, пострадал пассажир | видео
Октябрьский | 16 фев 2021 | 09:23
В Октябрьском в минувший понедельник произошла серьезная авария на 1283 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Дорогу не поделили «МАЗ» и «Фольксваген Тигуан».
Грузовиком управлял 520летний шофер, а за рулем иномарки находилась 36-летняя жительница Туймазинского района. В итоге травмы получили 45-летний пассажир «Тигуана».
Ранее сообщалось об еще одной аварии в Октябрьском. Здесь пенсионер потерял сознание прямо за рулем и погиб.
Источник:
www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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