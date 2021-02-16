В Салавате неизвестный поджег припаркованный автомобиль

Салават | 16 фев 2021 | 11:19

В социальных сетях Салавата разлетелось видео с камеры слежения. На кадрах хорошо заметно, что неизвестный поджигает машину, припаркованную у дома.



Инцидент произошёл ночью 15 февраля. Как видно из записи, предположительно молодой человек ставит что-то на капот «Тойоты Камри», чиркает спичками, поджигает и убегает в неизвестном направлении.







На звук сигнализации тут же выбегает хозяин авто и начинает тушить огонь снегом. Но через какое-то время раздаётся громкий хлопок. В этот момент у машины стояли три человека, но, к счастью, никто из них не пострадал.



Причина такого возмутительного поступка пока неизвестна.



Ранее сообщалось о том, что в Салавате рядом с обелиском обнаружили тело мужчины со следами насилия.





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