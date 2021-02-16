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В Давлеканово мужчина несколько лет насиловал дочь своей знакомой

В Давлеканово мужчина несколько лет насиловал дочь своей знакомой

Давлекановский район | 16 фев 2021 | 12:06

В башкирском Давлеканово ученица местной школы стала жертвой сексуального насилия со стороны 52-летнего сожителя ее матери. Об этом сообщили журналисты «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В издании отметили, что в полицию обратилась 12 февраля мама 13-летней пострадавшей девочки. По ее словам, развратные и насильственные действия сексуального характера с его стороны в отношении дочери происходили неоднократно в течение двух лет – с 2018 по 2020. Мужчина, передали журналисты, растлевал девочку дома и на некой съемной квартире.

В настоящий момент подозреваемого доставили в Следственный комитет, где он дал признательные показания. После чего против него было возбуждено уголовное дело. 

Ранее сообщалось об аварии в Давлекановском районе. Здесь «Лада Калина» опрокинулась в кювет, пострадала пассажирка.

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Источник: gorobzor.ru

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