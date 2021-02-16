Пожар в Уфе: спасатели эвакуировали из охваченной огнем квартиры мужчину, но он погиб

Уфа | 16 фев 2021 | 14:23

Сегодня, 16 февраля, в 12:47 вспыхнул огонь в многоквартирном доме на улице Парковой в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.







На место прибыли экстренные службы. По приезде было установлено, что очаг возгорания находится в квартире на пятом этаже. Оттуда шел густой дым. В 13:25 пожарные полностью ликвидировали горение.

Во время тушения квартиры спасатели эвакуировали мужчину без сознания. К сожалению, реанимационные действия бригады медиков не помогли, уфимец скончался. В данный момент устанавливается личность погибшего. Кроме того, из подъезда эвакуировали еще 6 жителей, один из которых ребенок. Их здоровью ничего не угрожает. На месте продолжают работать правоохранители и дознаватель МЧС. Они выяснят, что стало причиной возникновения пожара.





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Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан