В Белебеевском районе родители обнаружили своего ребенка мертвым в коляске

Белебеевский район | 16 фев 2021 | 14:38

Прокуратура Башкирии сегодня, 16 февраля, передала, что в Белебеевском района проводится расследование смерти грудного ребенка в селе Знаменка. Дата смерти младенца не указана, но приведены ее обстоятельства.







По предварительным данным, погибла двухмесячная дочь многодетной матери. Женщина уложила младенца в коляску, а утром обнаружила ее бездыханное тело.

«Семья состоит на учете в территориальном отделе полиции как неблагополучная, мать детей злоупотребляет спиртными напитками, неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», – передается в сообщении.

В ведомстве намерены проверить исполнение законодательства учреждениями и органами, ответственными за работу с семьями, находящимися в социально опасном положении. По факту смерти возбуждено уголовное дело о причинении смерти по несторожности (ч. 1 ст.109 УК РФ).



Ранее сообщалось об аварии в Белебеевском районе. Здесь столкнулись попутные «Нива» и «Митсубиши Паджеро», погибли люди.





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