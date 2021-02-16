В Белебеевском районе родители обнаружили своего ребенка мертвым в коляске

Прокуратура Башкирии сегодня, 16 февраля, передала, что в Белебеевском района проводится расследование смерти грудного ребенка в селе Знаменка. Дата смерти младенца не указана, но приведены ее обстоятельства.
По предварительным данным, погибла двухмесячная дочь многодетной матери. Женщина уложила младенца в коляску, а утром обнаружила ее бездыханное тело.
«Семья состоит на учете в территориальном отделе полиции как неблагополучная, мать детей злоупотребляет спиртными напитками, неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», – передается в сообщении.
В ведомстве намерены проверить исполнение законодательства учреждениями и органами, ответственными за работу с семьями, находящимися в социально опасном положении. По факту смерти возбуждено уголовное дело о причинении смерти по несторожности (ч. 1 ст.109 УК РФ).