В Белорецком районе из-за метели женщине на автомобиле потребовалась помощь спасателей

Белорецкий район | 16 фев 2021 | 16:15

Спасатели Башкирии помогли женщине, застрявшей в дороге из-за плохой видимости, добраться до своего дома. Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС.







Информация о ЧП поступила на пульт диспетчеру 14 февраля. По предварительным данным, из-за сильной метели на трассе Белорецкого района женщина за рулём «Лады Калины» не могла продолжать свой путь. Она также сообщила спасателям, что в салоне автомобиля вместе с ней находились её дети.



На помощь женщине выехала бригада спасателей. При помощи светотехники они помогли автолюбительнице добраться до города Белорецка.



Госкомитет республики по ЧС рекомендует водителям не выезжать без острой необходимости в условиях снегопада, метели, ограниченной видимости и гололёда.





«Если же поездка неизбежна, необходимо быть максимально подготовленным к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать правила дорожного движения», - сказали в пресс-службе Госкомитета.

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