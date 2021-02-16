Уфимец из-за собаки зарубил топором своего знакомого

Уфа | 16 фев 2021 | 21:13

В Уфе 54-летний мужчина с особой жестокостью убил своего собутыльника. По данным следственного комитета Башкирии, преступление было совершено 12 февраля в микрорайоне Затон. Тогда 58-летний потерпевший и злоумышленник вместе выпивали дома у первого. Между ними возник конфликт, в ходе которого уфимец топором нанес многочисленные удары по телу знакомого.







Тело 58-летнего пострадавшего обнаружила его дочь и вызвала скорую помощь. К сожалению, несмотря на старания медиков, мужчина скончался в больнице. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ст.105 УК РФ).



В СК уточнили, что выйти на подозреваемого удалось по горячим следам и свидетельским показаниям окружения погибшего. Также на месте преступления были обнаружены биологические следы, что помогло найти преступника. Мужчина свою вину полностью признал.

Выяснилось, что поводом для убийства стала собака потерпевшего, которую он не убрал с веранды, когда подозреваемый хотел уйти домой.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе было найдено тело 16-летней девочки. Несчастную обнаружили в овраге.





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Фото: СК по РБ