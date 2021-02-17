В Туймазинском районе пожарный извещатель спас сразу пять человек

Туймазинский район | 17 фев 2021 | 08:58

В минувший понедельник, 15 февраля, на территории Туймазинского района Башкирии произошел счастливый случай спасения людей из пожара.







Все произошло в селе Метевтамак. В одном из домой случилось возгорание, и на появление дыма сработал пожарный извещатель. Хозяин дома проснулся от пронзительного сигнала и разбудил еще четырех человек, находившихся внутри. К счастью, все они смогли быстро покинуть дом – никто не пострадал.



Госкомитет республики по ЧС сообщает, что благодаря пожарным извещателям из огня за четыре года спаслись 309 взрослых и 206 детей.



Ранее сообщалось о пожаре в Уфе. Здесь спасатели эвакуировали из охваченной огнем квартиры мужчину, но он погиб.





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