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Авария в Баймакском районе: пьяному водителю съехавшему в кювет потребовалась помощь

Авария в Баймакском районе: пьяному водителю съехавшему в кювет потребовалась помощь

Баймакский район | 17 фев 2021 | 09:17

В Баймакском районе Башкирии накануне днем на 5 км автодороги Богачево-Ургаза произошло «пьяное» ДТП. В пресс-службе ГИБДД РБ сообщили о том, что 66-летний местный житель за рулём «Волги» совершил съезд в левый кювет по ходу движения.

В дорожном происшествии пострадал водитель. Он обратился за медицинской помощью. Известно, что мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.

По данным ведомства, на дорогах республики за сутки зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых шесть человек получили травмы.

Ранее сообщалось о том, что в отношении экс-главы Баймакского района Ильшата Ситдикова возбудили уголовное дело. Следователи считают, что Ситдиков без торгов заключил контракт на строительный контроль во время реконструкции стадиона «Труд» в Баймаке с подрядной организацией ООО «Передвижная механизированная колонна - Баймак». Фирма, как выяснилось, в то же время и работала на стадионе, так что контроль был формальным. 

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

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