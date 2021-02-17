ДТП в Уфе: водитель внедорожника сбил двух девушек

Уфа | 17 фев 2021 | 09:47

Накануне в столице Башкирии водитель автомобиля Toyota Land Crueser сбил двух девушек, которые переходили дорогу в неположенном месте. Об этом рассказали в ГИБДД Уфы.







Авария произошла на улице Шота Руставели. За рулем внедорожника находился 57-летний мужчина. По всей видимости, он попросту не успел среагировать.



В результате ДТП две девушки 16 и 17 лет получили различные травмы. Им потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.



Ранее сообщалось об еще одном ДТП в Уфе. Здесь пьяный водитель иномарки въехал в сугроб и опрокинулся. Авария произошла на улице Набережной реки Уфы. За рулем иномарки находился 20-летний парень.





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Фото: скриншот видео