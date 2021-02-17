В Янаульском районе пьяный мужчина угнал незапертый автомобиль

Янаульский район | 17 фев 2021 | 09:51

У 26-летнего жителя Янаульского района неизвестный угнал машину. Оказалось, что в момент совершения преступления автомобиль был не заперт, а ключи находились в замке зажигания. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.







Стражи порядка задержали подозреваемого в угоне по горячим следам. Им оказался 40-летний местный житель, который признался в содеянном. Машину обнаружили в деревне Ахтиял.



Пресс-служба МВД Башкирии:



- По предварительной версии, подозреваемый работает на одном из производств в Янауле. Утром он отправился домой. Перед этим гражданин выпил спиртное, и ему стало лень идти пешком несколько километров. Проходя мимо стоянки, он дернул ручку припаркованной «Лады Гранты», которая оказалась не запертой. Внутри он обнаружил ключи от зажигания. Мужчина проигнорировал тот факт, что он сел за руль чужого авто, к тому же в состоянии алкогольного опьянения. Сельчанин доехал на автомобиле до дома. По счастью, выпивший мужчина не стал виновником дорожно-транспортного происшествия.

Оперативники возбудили уголовное дело. В скором времени машину вернут законному владельцу. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.





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