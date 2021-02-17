В Учалинском районе пассажир избил, изнасиловал и ограбил 34-летнюю автоледи

Учалинский район | 17 фев 2021 | 10:41

В Учалинском районе Башкирии стражи порядка задержали подозреваемого в нападении на женщину-водителя такси. Клиент нанял машину, и по пути в Учалы на трассе изнасиловал работницу сервиса.







По данным пресс-службы МВД РБ, утром 16 февраля в полицию обратилась жительница Белорецка, которая работает водителем в службе такси. Около трех часов ночи в Белорецке ее машину остановил клиент. Он попросил довезти его до Учалов. Во время поездки на трассе мужчина набросился на женщину-водителя, связал ее и совершил насилие. После этого пассажир пересел за руль и поехал в сторону города. Женщина, опасаясь за свою жизнь, смогла убедить нападавшего не убивать ее. Доехав до нужного адреса, мужчина отобрал у жертвы около 7000 рублей и скрылся. Потерпевшая смогла освободиться и сообщила о преступлении в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело о насилии, разбое и угоне. Правоохранители установили возможных свидетелей и камеры видеонаблюдения. Вскоре была установлена и личность предполагаемого злоумышленника – 29-летнего жителя Учалов.

«Оперативники выяснили, что после совершения преступления мужчина на попутной машине дальнобойщика уехал в Уфу. В тот же день, навестив знакомых, отправился обратно. Сотрудниками уголовного розыска по местам, где мог появиться злоумышленник, были выставлены засады. Вечером подозреваемый был задержан полицейскими в доме, где проживали его родственники», — сообщили в ведомстве.









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