В Кушнаренковском районе без воды остались школа, детский сад и пансионат
Кушнаренковский район | 17 фев 2021 | 11:06
Накануне, 16 февраля, жители села Шарипово Кушнаренковского района остались без воды. На место приехали энергетики, которые отключили водонапорную башню. Они объяснили, что образовалась некая задолженность, сообщает ИА «Башинформ». Из-за отключения сооружения при -35° замерзли пластиковые трубы.
Сегодня, 17 февраля, стало известно, что без воды остались лечебно-профилактическое учреждение, школа, детский сад и пансионат. Также пострадали те жители села, у которых нет своего колодца. Глава района Руслан Гизатуллин лично решил изучить проблему и поехал в село. Как сообщили в пресс-службе администрации района, там создали бригаду для ремонта труб. На данный момент решается вопрос с возобновлением подачи электричества к башне.
Ранее сообщалось об аварии в Кушнаренковском районе. Здесь водитель «Лады Гранта» столкнулся со встречной фурой.