В Кушнаренковском районе без воды остались школа, детский сад и пансионат

Кушнаренковский район | 17 фев 2021 | 11:06

Накануне, 16 февраля, жители села Шарипово Кушнаренковского района остались без воды. На место приехали энергетики, которые отключили водонапорную башню. Они объяснили, что образовалась некая задолженность, сообщает ИА «Башинформ». Из-за отключения сооружения при -35° замерзли пластиковые трубы.







Сегодня, 17 февраля, стало известно, что без воды остались лечебно-профилактическое учреждение, школа, детский сад и пансионат. Также пострадали те жители села, у которых нет своего колодца. Глава района Руслан Гизатуллин лично решил изучить проблему и поехал в село. Как сообщили в пресс-службе администрации района, там создали бригаду для ремонта труб. На данный момент решается вопрос с возобновлением подачи электричества к башне.

— В настоящее время отсутствует вода. Для решения проблемы создана оперативная группа, которая экстренно выехала в село Шарипово. Принимаются все меры для скорейшего восстановления водоснабжения. Будем держать вас в курсе, — сообщили в администрации.

Ранее сообщалось об аварии в Кушнаренковском районе. Здесь водитель «Лады Гранта» столкнулся со встречной фурой.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: okeymaster.ru