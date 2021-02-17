Массовая авария в Башкирии: на федеральной трассе М5 столкнулись 5 автомобилей
| 17 фев 2021 | 12:19
Сегодня утром, 17 февраля, на федеральной трассе М5 столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, в ДТП попали четыре фуры и одна легковушка.
Авария произошло 1477 км автодороги Самара – Уфа – Челябинск, между Шамонино и Нагаевской развязкой. В аварии пострадавших нет. Одна из фур пробила отбойник и оказалась на встречной полосе.
Очевидец ДТП:
Фура пробила ограждение, переехала на другую сторону и столкнулась с автомобилями. Там в одном месте задействованы обе полосы.Накануне в столице Башкирии водитель автомобиля Toyota Land Crueser сбил двух девушек, которые переходили дорогу в неположенном месте
Источник:
bash.news
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