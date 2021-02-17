Стало известно о состоянии подростка, впавшего в кому после соревнований

«В настоящее время состояние подростка оценивается как тяжелое. Он продолжает находиться в реанимации Бакалинской ЦРБ. В коме, не оперирован. Все необходимое для него проводится. Ход лечения консультируют медики Республиканской детской клинической больницы. Была телефонная консультация с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Москва)», — рассказала пресс-секретарь Минздрава РБ Софья Алешина.
По факту случившегося органы полиции возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», прокуратура и Следственное управление региона проводят проверку организации соревнований.