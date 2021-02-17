Стало известно о состоянии подростка, впавшего в кому после соревнований

Бакалинский район | 17 фев 2021 | 12:53

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили о состоянии 13-летнего подростка, впавшего в кому после после неудачного приема во время соревнований по борьбе куреш.







Как ранее сообщалось, несчастный случай произошел 30 января в спортивной школе села Бакалы Бакалинского района. Во время спарринга с партнером юный спортсмен упал спиной на мат, после чего резко почувствовал себя плохо и потерял сознание.

«В настоящее время состояние подростка оценивается как тяжелое. Он продолжает находиться в реанимации Бакалинской ЦРБ. В коме, не оперирован. Все необходимое для него проводится. Ход лечения консультируют медики Республиканской детской клинической больницы. Была телефонная консультация с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Москва)», — рассказала пресс-секретарь Минздрава РБ Софья Алешина.

По факту случившегося органы полиции возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», прокуратура и Следственное управление региона проводят проверку организации соревнований.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из открытых источников