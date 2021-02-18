ДТП в Кармаскалинском районе: водитель насмерть сбил пешехода, уехал с места ДТП, но потом вернулся | видео

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ, 28-летний житель Челябинской области за рулём Kia Optima сбил 46-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.
После случившегося водитель скрылся с места ДТП, проехав около 300 метров, через 10-15 минут, вернулся обратно на место происшествия. Пешеход скончался при транспортировке в медучреждение.
По словам владельца иномарки, мужчина переходил дорогу в темной одежде без световозвращающих элементов.
«Сотрудниками ГИБДД был составлен административный протокол в отношении мужчины за оставление места ДТП по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Начато разбирательство», — прокомментировали в региональной Госавтоинспекции.