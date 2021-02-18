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ДТП в Кармаскалинском районе: водитель насмерть сбил пешехода, уехал с места ДТП, но потом вернулся | видео

ДТП в Кармаскалинском районе: водитель насмерть сбил пешехода, уехал с места ДТП, но потом вернулся | видео

Кармаскалинский район | 18 фев 2021 | 09:05

В Кармаскалинском районе Башкирии вечером 17 февраля на 38 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк в ДТП погиб пешеход.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ, 28-летний житель Челябинской области за рулём Kia Optima сбил 46-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.



После случившегося водитель скрылся с места ДТП, проехав около 300 метров, через 10-15 минут, вернулся обратно на место происшествия. Пешеход скончался при транспортировке в медучреждение.

По словам владельца иномарки, мужчина переходил дорогу в темной одежде без световозвращающих элементов.


«Сотрудниками ГИБДД был составлен административный протокол в отношении мужчины за оставление места ДТП по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Начато разбирательство», — прокомментировали в региональной Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе сын со снохой выгнали пожилых отца и мать из дома.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД РБ

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