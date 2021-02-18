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Жители Салавата обнаружили в собственной квартире ядовитую змею

Жители Салавата обнаружили в собственной квартире ядовитую змею

Салават | 18 фев 2021 | 09:20

В городе Салавате 14 февраля в квартире дома № 21 на улице 30 лет Победы жильцы заметили, что кошка стала странно себя вести: она бурно реагировала на ведро с картофелем, которое принесли из погреба. Оказалось, что среди клубней затаилась змея. Хозяева квартиры сразу же обратились за помощью в Муниципальную пожарную охрану. Дежурный караул приехал на место вызова, пишет газета «Выбор».

Когда они приехали, змея уже выбралась из ведра и обосновалась на полке для обуви.

«Змея при визуальном осмотре оказалась ядовитой гадюкой. В защитной одежде, крагах с шанцевым инструментом пожарный Ильгам Мусин поймал ее и с соблюдением мер предосторожности вынес из квартиры», — сообщили в Муниципальной пожарной охране города.
Скорее всего, змея пыталась спрятаться от холода, чтобы не погибнуть, поэтому и забралась в погреб, откуда ее вместе с картофелем и принесли домой.

Ранее сообщалось о том, что в Салавате неизвестный поджег припаркованный автомобиль.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скриншот видео

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