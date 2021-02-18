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В Белорецком районе рабочий металлургического комбината получил тяжелую травму

В Белорецком районе рабочий металлургического комбината получил тяжелую травму

Белорецкий район | 18 фев 2021 | 10:23

Несчастный случай произошел с работником Белорецкого металлургического комбината. Молодой мужчина получил тяжёлую травму глаза.

Инцидент произошел 9 февраля. Из-за сильных морозов замерз распределительный коллектор паропровода. При его осмотре слесарем-ремонтником разорвался сварной шов торцевой заглушки. Смесь воды и льда попала в область левого глаза 28-летнего мужчины.

Гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе из-за метели женщине на автомобиле потребовалась помощь спасателей.

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Источник: gtrk.tv

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