В Салавате пропала без вести 36-летняя Лейсан Худайгулова
Салават | 18 фев 2021 | 13:35
В Башкирии разыскивается 36-летняя жительница Салавата Лейсан Худайгулова. Ориентировка на ее поиск опубликовали волонтеры отряда «Отклик».
Известно, что женщина пропала еще месяц назад, 19 января. Тогда она вышла из дома и обратно уже не вернулась. С тех пор о ней нет никакой информации.
Приметы: рост 150 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, зеленые глаза.
Была одета: куртка синего цвета, синие джинсы, кроссовки черного цвета.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Лейсан, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-987-10-60-601).
Источник:
gorobzor.ru
Фото: «Отклик»
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