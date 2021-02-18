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В Зилаирском районе парень вступил в секс-связь с 15-летней школьницей

В Зилаирском районе парень вступил в секс-связь с 15-летней школьницей

Зилаирский район | 18 фев 2021 | 15:07

В Башкирии разыскивают молодого человека, вступившего в половую связь с школьницей.

Пикантная история произошла в Зилаирском районе Башкирии. 15-летняя девочка во время беседы с сотрудниками уголовного розыска неожиданно заявила, что занималась сексом с двумя парнями 22 и 25 лет в конце 2020 года. Стражи порядка решили разыскать граждан, вступивших в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет.

Вскоре один из парней сам явился в местное отделение полиции. Второго парня сейчас разыскивают.

Вполне вероятно, что молодых людей могут привлечь к ответственности. Силовики решили пока не возбуждать уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что в Зилаирском районе 14-летняя девушка забеременела от отчима.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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