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Пожар в Хайбуллинском районе унес жизни двух человек

Пожар в Хайбуллинском районе унес жизни двух человек

Хайбуллинский район | 18 фев 2021 | 16:05

В Хайбуллинском районе Башкирии при пожаре в жилом двухквартирном доме по улице Ишимбайской в селе Макан погибли два человека. Когда спасатели прибыли на место происшествия, дом был охвачен огнем.

«В ходе проливки и разбора конструкций обнаружены двое погибших: 49-летняя женщина и 54-летний мужчина. К тушению пожара от МЧС России привлекались 11 человек и 4 единицы техники», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось об аварии в Хайбуллинском районе: дедушка на «Ниве» разбился насмерть, когда ехал с рынка домой

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

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