Пожар в Хайбуллинском районе унес жизни двух человек

В Хайбуллинском районе Башкирии при пожаре в жилом двухквартирном доме по улице Ишимбайской в селе Макан погибли два человека. Когда спасатели прибыли на место происшествия, дом был охвачен огнем.
«В ходе проливки и разбора конструкций обнаружены двое погибших: 49-летняя женщина и 54-летний мужчина. К тушению пожара от МЧС России привлекались 11 человек и 4 единицы техники», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.