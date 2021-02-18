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В Уфе сотрудник управляющей компании погиб, упав с крыши дома

В Уфе сотрудник управляющей компании погиб, упав с крыши дома

Уфа | 18 фев 2021 | 17:48

Следком Башкирии сообщил, что в Орджоникидзевском районе Уфы 17 февраля 2021 года погиб 30-летний сотрудник управляющей компании в результате падения с крыши многоквартирного дома.

По факту произошедшего в настоящий момент проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности во время работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Несчастный случай, уточнили в ведомстве, произошел днем во время очистки снега на крыше четырехэтажного жилого дома на улице Мира. Рабочий сорвался и упал, получив телесные повреждения, от которых скончался на месте. 

В СК РБ сообщили, что в настоящее время осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Планируется также дать оценку действиям ответственным за правила безопасности лицам.

Ранее сообщалось о пожаре в Уфе. Здесь при горении бревенчатого дома пострадал мужчина.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии

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