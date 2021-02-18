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В Уфе разыскивается водитель, сбивший годовалого ребенка

В Уфе разыскивается водитель, сбивший годовалого ребенка

Уфа | 18 фев 2021 | 21:02

В ГИБДД по Уфе сообщили, что разыскивается водитель, сбивший 16 февраля во дворе на Достоевского, 110/1 годовалого ребенка. Автомобиль, на котором был разыскиваемый, не установлен. ДТП произошло около 12:00.

«В результате наезда санки, на которых сидел годовалый ребенок, опрокинулись. После чего водитель автомашины скрылся с места происшествия», – отметили в госавтоинспекции.

Приметы: мужчина, на вид около 60 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, был одет в черную куртку и черную шапку.

Всех, кто стал свидетелем данного происшествия, просим связаться по телефонам: 89871037909, 89177728822, 2793327 либо 02. Конфиденциальность гарантируется. 

Ранее сообщалось о том, что в Уфе сотрудник управляющей компании погиб, упав с крыши дома.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Уфе

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