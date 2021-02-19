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Авария в Баймакском районе: метель стала причиной столкновения двух иномарок

Авария в Баймакском районе: метель стала причиной столкновения двух иномарок

Баймакский район | 19 фев 2021 | 09:04

В Баймакском районе Башкирии накануне утром на 154 км автодороги Магнитогорск-Ира в автоаварии пострадали три человека. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ, на трассе столкнулись Chevrolet Klan, под управлением 56-летнего жителя Хайбуллинского района, и встречная Skoda Octavia, за рулём которой находился 48-летний житель Сибая.

В дорожном происшествии водитель Skoda и его пассажиры — 44-летняя женщина и 36-летний мужчина — получили травмы различной степени тяжести.

«Авария произошла в условиях сильной метели. Начато разбирательство», — пояснили в ведомстве.
На записи видеорегистратора видно, что синяя иномарка в условиях плохой видимости из-за метери появилась на встречной полосе внезапно — времени для маневра не было.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Баймакском районе: пьяному водителю съехавшему в кювет потребовалась помощь.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

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