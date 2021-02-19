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Задержанный за изнасилование таксистки мужчина рассказал, как совершал преступление

Задержанный за изнасилование таксистки мужчина рассказал, как совершал преступление

Учалинский район | 19 фев 2021 | 09:15

В Учалах арестовали подозреваемого в угоне, разбойном нападении и изнасиловании автоледи. Женщина подрабатывала в такси, а злоумышленник сел в машину с «шашечками» под видом клиента.

- После остановки я накинул зарядник от телефона на шею, нож у меня выпал

Во время проверки показаний на месте подозреваемый рассказал свою версию произошедшего. В разбойном нападении признался, а вот факт изнасилования категорически отрицал. При этом продемонстрировал, как в ту ночь сначала угрожал потерпевшей ножом, а потом душил её проводом и ремнём безопасности. Жертва молила о пощаде. Но мужчину это не останавливало.

Чтобы выйти на след преступника и задержать его, правоохранителям понадобилось чуть больше суток.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе сотрудник управляющей компании погиб, упав с крыши дома.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео

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