Под Уфой водитель грузовика едва не замерз, застряв на трассе
| 19 фев 2021 | 11:04
Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС пришли на помощь застрявшему на трассе водителю. Мужчина ехал из Самары по дороге Уфа-Белорецк ночью на грузовой газели, пока в какой-то момент у него не закончился бензин.
Инцидент произошёл у деревни Дубки Уфимского района. Привлечь внимание к проблеме мужчина не смог и стал постепенно замерзать, а после позвонил в экстренные службы. К счастью, спасатели подоспели вовремя.
Сотрудники комитета отогрели мужчину, помогли добраться до ближайшей заправки и, только когда убедились, что водитель в порядке, отправились к себе в отряд.
В ГИБДД по Уфе сообщили, что разыскивается водитель, сбивший 16 февраля во дворе на Достоевского, 110/1 годовалого ребенка. Автомобиль, на котором был разыскиваемый, не установлен. ДТП произошло около 12:00.