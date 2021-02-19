Под Уфой водитель грузовика едва не замерз, застряв на трассе

| 19 фев 2021 | 11:04

Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС пришли на помощь застрявшему на трассе водителю. Мужчина ехал из Самары по дороге Уфа-Белорецк ночью на грузовой газели, пока в какой-то момент у него не закончился бензин.







Инцидент произошёл у деревни Дубки Уфимского района. Привлечь внимание к проблеме мужчина не смог и стал постепенно замерзать, а после позвонил в экстренные службы. К счастью, спасатели подоспели вовремя.



Сотрудники комитета отогрели мужчину, помогли добраться до ближайшей заправки и, только когда убедились, что водитель в порядке, отправились к себе в отряд.

В ГИБДД по Уфе сообщили, что разыскивается водитель, сбивший 16 февраля во дворе на Достоевского, 110/1 годовалого ребенка. Автомобиль, на котором был разыскиваемый, не установлен. ДТП произошло около 12:00.





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