Пенсионерка из Уфы стала жертвой лже-газовика

Уфа | 19 фев 2021 | 16:17

В полицию Уфы обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Оказалось, пенсионерка стала жертвой лже-сотрудника газовой службы.







Неизвестный пришёл к пенсионерке днём и представился газовиком. Мужчина настаивал на том, что женщине необходимо установить прибор пожаротушения. Он разрекламировал продукт доверчивой женщине и даже пообещал сделать скидку на установку – женщина заплатила не 10 тысяч рублей, а «всего» 3 тысячи.



Мужчина положил устройство под ванную тумбочку и ушёл. В скором времени, женщина решила проверить устройство, но его не нашла. Лже-газовик даже выписал товарный чек уфимке, но на нём не было никакой нужно информации.



Тогда уфимка поняла, что стала жертвой обмана.

Пресс-служба МВД по РБ:



- В настоящее время стражи порядка проводят мероприятия, направленные на розыск мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полиция рекомендует гражданам не вступать в доверительные отношения с незнакомыми людьми. Если посторонние представляются сотрудниками коммунальных или иных служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам. Очень важно также предупредить пожилых родственников о возможной опасности.

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Фото: orenburzhie.ru