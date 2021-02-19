В Бураевском районе мужчина зарезал приютившего его соседа

Бураевский район | 19 фев 2021 | 16:44

13 февраля 2021 года правоохранителям сообщили об обнаружении тела. 67-летнего мужчину нашли в частном доме, хозяином которого он являлся. Инцидент произошел в деревне Тангатарово Бураевского района. Выяснилось, что вызвать правоохранителей попросил предполагаемый преступник.







В ходе следствия стало известно, что 32-летний подозреваемый проживал у погибшего. Убитый пожалел соседа, у которого не было отопления. Накануне трагедии мужчины вместе выпивали. Хозяин дома выразил недовольство тем, что сосед злоупотребляет его гостеприимством, и начал выгонять назойливого гостя. Тогда подозреваемый взял нож и несколько раз ударил оппонента в шею и грудь. Хозяин дома скончался на месте. А предполагаемый убийца пошел к соседям и попросил вызвать полицию, не став скрываться от следствия.

— В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, — сообщили в Следкоме.

Ранее сообщалось о том, что в Бураевском районе глава фермерского хозяйства погиб от зерноочистки.





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