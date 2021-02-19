Авария в Зилаирском районе: на снежной трассе лоб в лоб столкнулись «Лада» и Toyota Highlander, один человек погиб

Зилаирский район | 19 фев 2021 | 17:35

В Зилаирском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщили в республиканском МЧС. По данным ведомства, на трассе Ира — Магнитогорск, в 10 километрах от села Бердяш, лоб в лоб столкнулись «Лада-Гранта» и Toyota Highlander, в двух машинах находились шесть человек.







— По прибытии на место ДТП сотрудники МЧС извлекли погибшую из автомобиля «Лада-Гранта», — сообщили в МЧС. — Пострадало три человека, в том числе один ребенок.



В ГИБДД Башкирии добавили, что им оказалась 12-летняя девочка.

— Также помощь медиков потребовалась водителю «Гранты», а также двум пассажирам иномарки, — уточнили в ведомстве. — Подробности уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Зилаирском районе парень вступил в секс-связь с 15-летней школьницей.





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Фото: МЧС по РБ