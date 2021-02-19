Авария в Зилаирском районе: на снежной трассе лоб в лоб столкнулись «Лада» и Toyota Highlander, один человек погиб

В Зилаирском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщили в республиканском МЧС. По данным ведомства, на трассе Ира — Магнитогорск, в 10 километрах от села Бердяш, лоб в лоб столкнулись «Лада-Гранта» и Toyota Highlander, в двух машинах находились шесть человек.
— По прибытии на место ДТП сотрудники МЧС извлекли погибшую из автомобиля «Лада-Гранта», — сообщили в МЧС. — Пострадало три человека, в том числе один ребенок.
В ГИБДД Башкирии добавили, что им оказалась 12-летняя девочка.
— Также помощь медиков потребовалась водителю «Гранты», а также двум пассажирам иномарки, — уточнили в ведомстве. — Подробности уточняются.