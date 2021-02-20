Пожар в Давлекановском районе: в деревянном доме погиб мужчина

Давлекановский район | 20 фев 2021 | 14:55

Сегодня, 20 февраля, в Давлекановском районе Башкирии произошел пожар, унесший жизнь мужчины. Как передают в МЧС по РБ, возгорание произошло в доме на улице Западной в поселке Рассвет в 06:39.







Прибывшие на место спасатели увидели охваченный огнем бревенчатый жилой дом. Пожаром были охвачены 72 квадратных метра. Возгорание удалось потушить уже через полчаса — в 07:03.

К сожалению, на пепелище сгоревшего дома обнаружено тело 67-летнего мужчины. Предположительно, он является хозяином сгоревшего дома.На месте работает следственно-оперативная группа, в причинах и обстоятельствах пожара предстоит разобраться дознавателю МЧС.

Ранее крупный пожар унес жизнь 32-летней женщины в Давлеканово. Сообщение о возгорании по улице Набережная поступило в 15:03 17 февраля. Приехавшие пожарные обнаружили горение двухквартирного бревенчатого жилого дома размером 6х14м.





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Фото: МЧС по РБ