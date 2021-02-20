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Пятеро жителей Ишимбайского района хранили незаконное оружие

Пятеро жителей Ишимбайского района хранили незаконное оружие

Ишимбайский район | 20 фев 2021 | 15:00

В селе Кулгунино Ишимбайского района у пятерых местных жителей изъяли незаконное оружие. Мужчины заявили, что используют его исключительно для охоты. Однако важнее всего, что у жителей Кулгунино не было разрешения на хранение и использование огнестрела. В результате проверки у сельчан изъяли 8 одноствольных и двуствольных ружей разного калибра, 130 патронов и 2 килограмма пороха.

Нарушение было выявлено в рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудников Управления уголовного розыска МВД и полицейских. Охотники привлечены к административной ответственности. Кроме того, владельцы пороха – трое из пятерых – стали участниками уголовного дела за незаконные передачу, сбыт, приобретение или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов. Мужчинам может грозить реальный тюремный срок до 3 лет.

Ранее сообщалось о том, что в Ишимбайском районе рабочего насмерть задавило спиленным деревом.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба МВД по РБ

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