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В Кумертау скончалась женщина беременная тройней

В Кумертау скончалась женщина беременная тройней

Кумертау | 20 фев 2021 | 17:25

В больнице Кумертау произошло трагическое событие. 17 февраля в медучреждении скончалась женщина, беременная тройней. О трагедии сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

Известно, что женщине провели процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и подсадили три эмбриона. Они успешно прижились, но на 12-й неделе беременности женщина почувствовала себя плохо. У пациентки произошёл выкидыш.

Известно, что погибшей было за 40 лет. Пока дополнительной информации и комментария Минздрава Башкирии нет.

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Источник: bash.news

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