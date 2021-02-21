Радий Хабиров рассказал о спасении семьи из Балтачевского района

Балтачевский район | 21 фев 2021 | 10:34

В селе Старобалтачево Балтачевского района республики от пожара спаслась целая семья. Владелец дома, его супруга и дочь проснулись ночью от звука сработавшего пожарного извещателя, рассказал глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях.







«Страшно подумать, чем бы все могло закончиться, не будь у них извещателя. О пользе этого маленького прибора я говорить не устану. По всей республике мы установили более 280 тысяч пожарных извещателей. Благодаря им за четыре года спасено 516 наших жителей, из них – 206 детишек. И это только подтвержденные случаи, а сколько их сработало на самом деле», – сообщил Хабиров.

Глава региона отметил, что в республике такие пожарные извещатели нуждающиеся получают бесплатно. Однако некоторые жители Башкирии ставят из за свой счет, как, например, глава семейства в селе Старобалтачево.

Ранее сообщалось о том, что в Балтачевском районе, за нарушение процедуры госзакупок, оштрафовали главу сельсовета.





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Фото: соцсети Радия Хабирова