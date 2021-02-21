Авария в Аургазинском районе: столкнулись грузовой фургон Izuzu и автомобиль Volkswagen Tiguan
Аургазинский район | 21 фев 2021 | 11:23
20 февраля, в Аургазинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись грузовой фургон марки Izuzu и автомобиль Volkswagen Tiguan. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.
Авария произошла на 81 км автодороги Уфа-Оренбург. Грузовиком управлял 36-летний житель Самарской области, а за рулем кроссовера находился 54-летний житель Стерлитамака.
В результате аварии водитель легковушки получил различные травмы. Он обратился за медицинской помощью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось о том, что в Аургазинском районе пожарный извещатель спас семью с двумя детьми. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, пожар потушил хозяин дома подручными средствами, до прибытия пожарных.
Источник:
bash.news
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