Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Авария в Аургазинском районе: столкнулись грузовой фургон Izuzu и автомобиль Volkswagen Tiguan

Авария в Аургазинском районе: столкнулись грузовой фургон Izuzu и автомобиль Volkswagen Tiguan

Авария в Аургазинском районе: столкнулись грузовой фургон Izuzu и автомобиль Volkswagen Tiguan

Аургазинский район | 21 фев 2021 | 11:23

20 февраля, в Аургазинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись грузовой фургон марки Izuzu и автомобиль Volkswagen Tiguan. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 81 км автодороги Уфа-Оренбург. Грузовиком управлял 36-летний житель Самарской области, а за рулем кроссовера находился 54-летний житель Стерлитамака.

В результате аварии водитель легковушки получил различные травмы. Он обратился за медицинской помощью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в Аургазинском районе пожарный извещатель спас семью с двумя детьми. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, пожар потушил хозяин дома подручными средствами, до прибытия пожарных.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: