Житель Стерлитамака с ножом накинулся на своих родителей и ранил их

Стерлитамакский район | 21 фев 2021 | 12:02

Правоохранители задержали жителя Стерлитамака, который в пьяном угаре накинулся с ножом на пожилых родителей и поранил их. Задержанного дебошира уже арестовали, и возбудили в его отношении несколько административных и уголовных дел.







Полиции о семейном конфликте стало известно от бдительных соседей, которые увидели, как из одной квартиры с криками о помощи выбежала окровавленная женщина. Приехавшие по адресу правоохранители обнаружили в квартире двух окровавленных пожилых людей, а их пьяного сына-дебошира в подъезде.

- Он, увидев полицейских, начал кричать, материться, размахивать руками и пытался устроить драку. Стражи порядка скрутили дебошира и в наручниках доставили в отделение полиции, - сообщает башкирская полиция.

В ходе разбирательств выяснилось, что весь день 29-летний сын пожилой пары дома употреблял спиртное. Чтобы не создавать конфликтную ситуацию, родители целый день тихо просидели на кухне.





- Опьянев от выпитого спиртного, великовозрастный детина стал проявлять агрессию. В пылу ссоры он нанес несколько ударов матери по голове, схватил нож и стал угрожать расправой. Несчастная женщина закрыла лицо руками, в результате сын нанес удар ножом ей по руке, - говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

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При этом, отец пьяницы был после тяжелой болезни и с трудом передвигался по квартире. Он заступился за супругу, сумел забрать нож, но сын успел порезать лицо и своему отцу.В отношении задержанного возбуждены административные дела о побоях и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Он уже арестован на пять суток и оштрафован на пять тысяч рублей.Кроме того, ему грозит два года лишения свободы за угрозу убийством родителям.