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Авария в Гафурийском районе: столкнулись «Лада XRay» и «Рено Дастер», погибла пассажирка

Авария в Гафурийском районе: столкнулись «Лада XRay» и «Рено Дастер», погибла пассажирка

Гафурийский район | 21 фев 2021 | 14:56

Сегодня, 21 февраля, в Гафурийском районе произошла смертельная авария. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП произошло на 63 километре автодороги Ишимбай-Красноусольский.

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Отмечается, что на дороге столкнулись «Лада ИксРэй» и «Рено Дастер». В результате аварии 51-летняя пассажирка отечественного авто скончалась на месте происшествия.

Подробности аварии уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Гафурийском районе девочка получила ожоги играя с зажигалкой.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ

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