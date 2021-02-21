Авария в Гафурийском районе: столкнулись «Лада XRay» и «Рено Дастер», погибла пассажирка
Гафурийский район | 21 фев 2021 | 14:56
Сегодня, 21 февраля, в Гафурийском районе произошла смертельная авария. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП произошло на 63 километре автодороги Ишимбай-Красноусольский.
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Подробности аварии уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Гафурийском районе девочка получила ожоги играя с зажигалкой.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ
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