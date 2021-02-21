Жительница Мишкинского района уличила 15-летнюю приемную дочь в интимной связи возле школы

Мишкинский район | 21 фев 2021 | 18:36

В отдел полиции Мишкинского района Башкирии обратилась 45-летняя женщина с заявлением о том, что уличила свою 15-летнюю приемную дочь в сексе с молодым человеком. Об этом сообщил собственный источник "КП-Уфа".







Со слов заявительницы, все произошло еще 19 декабря прошлого года прямо у школы села Новотроицкое – несовершеннолетняя вступила в половую связь с 18-летним парнем в «Ладе Гранте» по обоюдному согласию.



В данный момент парень уже дал признательные показания, решение по делу на сегодняшний день не принято.



Ранее сообщалось о том, что житель Мишкинского района лишился 2,5 млн рублей, попавшись на уловки мошенника.

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