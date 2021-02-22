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В Туймазах из-за хлопка газа в жилом доме эвакуировали 45 человек

В Туймазах из-за хлопка газа в жилом доме эвакуировали 45 человек

Туймазинский район | 22 фев 2021 | 10:15

Хлопок газового баллона для горелки произошел в жилом доме в Туймазах 21 февраля. Сообщение о ЧП на улице Комарова поступило в 20:40.

Прибывшие спасатели обнаружили, что в результате хлопка на площади 10 квадратных метров повреждена стена между квартирой на 5 этаже и общим коридором одноподъездного кирпичного дома.

Окна и двери не пострадали, при осмотре дома также повреждений не выявлено. Пострадавших среди людей удалось избежать. Было эвакуировано 45 жителей подъезда, в том числе 3 детей.

После осмотра специалистами газовой службы утечки или неисправности в газовой плите не выявлено. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе пожарный извещатель спас сразу пять человек.

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Источник: gtrk.tv

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