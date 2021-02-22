В Башкирии в трех авариях погибли четыре человека

Бирский район | 22 фев 2021 | 12:39

В Башкирии накануне, 21 февраля, произошло три аварии, в которых погибли четыре человека. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, около 20:00 в Бирском районе на 112 километре автодороги Уфа-Бирск-Янаул 60-летний житель Архангельского района за рулем «Рено Дастер» ехал со стороны Янаула в направлении Бирска. Водитель наехал на 56-летнего жителя Мишкинского района, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Начато разбирательство.







В полдень на 63 километре автодороги Ишимбай-Красноусольский столкнулись «Лада ИксРэй», за рулем которой находился 54-летний житель Ишимбайского района, и «Рено Дастер» под управлением 60-летнего жителя Ишимбая. В результате аварии 52-летняя пассажирка отечественного авто, супруга водителя, скончалась на месте происшествия. Позже стало известно, что в больнице умер водитель «Рено».

Около 16:00 на 157 километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись «Шкода Октавиа» под управлением 21-летнего жителя Кумертау и «Рено Сандеро», которым управлял 30-летний уфимец. В результате аварии 56-летняя пассажирка «Шкоды» от полученных травм скончалась на месте происшествия. Медицинская помощь потребовалась водителю «Шкоды» , а также двум его пассажиркам. Еще два пассажира «Рено» получили травмы.





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Фото: УГИБДД МВД по РБ