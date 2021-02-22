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В Нуримановском районе спасатели помогли заблудившемуся водителю

В Нуримановском районе спасатели помогли заблудившемуся водителю

Нуримановский район | 22 фев 2021 | 18:20

Автомобилист едва не замерз, заблудившись в Нуримановском районе. Сообщение от него спасатели Госкомитета РБ по ЧС получили утром 22 февраля.

- Ехал из Благовещенска в сторону Красного ключа, съехал с дороги и заблудился. Когда понял, что не могу сориентироваться, обратился в экстренные службы, — рассказал мужчина.

К счастью, водителя удалось быстро найти. Иначе ситуация могла закончиться намного хуже, учитывая сильные морозы, которые продержатся в республике еще несколько дней.

Спасатели советуют не выезжать без острой необходимости в условиях снегопада, метели, ограниченной видимости и гололёдных явлений. Если же поездка неизбежна, необходимо быть максимально подготовленным к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось о том, что в Нуримановском районе пара молодых лыжников замерзла и заблудилась в лесу.


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Источник: gtrk.tv
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

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