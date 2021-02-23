В Чишминском районе буйный покупатель напал на полки с алкоголем

В Чишмах мужчина напал на полки с алкоголем. При задержании сотрудниками ЧОП мужчина вытащил из кармана нож. После устроенных разрушений, буйный покупатель завладел вожделенным напитком, но ненадолго.
Мужчину скрутили работники магазина. Дебоширу придётся возместить материальный и моральный ущерб. Свои действия буян не объяснил. Сейчас продавцы подсчитывают нанесённый ущерб. Ведётся расследование.
Александр Шутов, сотрудник пресс-службы МВД россии по Республике Башкортостан:
- В полицию доставлен 31-летний житель Чишминского района. По предварительным данным, гражданин повел себя не лучшим образом и разбил в торговой точке алкогольную продукцию на крупную сумму. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Мужчина находится под административным арестом, нож изъят.