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В Чишминском районе буйный покупатель напал на полки с алкоголем

В Чишминском районе буйный покупатель напал на полки с алкоголем

Чишминский район | 23 фев 2021 | 10:11

В Чишмах мужчина напал на полки с алкоголем. При задержании сотрудниками ЧОП мужчина вытащил из кармана нож. После устроенных разрушений, буйный покупатель завладел вожделенным напитком, но ненадолго.

Мужчину скрутили работники магазина. Дебоширу придётся возместить материальный и моральный ущерб. Свои действия буян не объяснил. Сейчас продавцы подсчитывают нанесённый ущерб. Ведётся расследование.

Александр Шутов, сотрудник пресс-службы МВД россии по Республике Башкортостан:

- В полицию доставлен 31-летний житель Чишминского района. По предварительным данным, гражданин повел себя не лучшим образом и разбил в торговой точке алкогольную продукцию на крупную сумму. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Мужчина находится под административным арестом, нож изъят.

Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе мужчина искалечил беременную супругу черенком от вил.

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Источник: bash.news
Фото: скрин видео

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