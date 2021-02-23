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В Уфе 5 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии

В Уфе 5 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии

Уфа | 23 фев 2021 | 10:36

Аварийное отключение центрального отопления случилось в Советском районе столицы Башкирии.

Накануне, 22 февраля, допоздна коммунальные службы занимались ликвидацией последствий аварии на теплотрассе, из-за которой пропало центральное отопление в пяти домах.

Как сообщили в столичном управлении гражданской защиты, без тепла остались дома № 2 и 4 по улице Антонова и дома № 52, 54, 83 по улице Карла Маркса.

К ликвидации последствий аварии были привлечены тревожные тригады ООО БашРТС, а также сотрудники управлений гражданской защиты и ЖКХ.

Причины аварии выясняются.

Ранее сообщалось о том, что жильцы одной из многоэтажек в Уфе переплатили за отопление почти 7 млн рублей.

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Источник: mkset.ru

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