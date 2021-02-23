В Мишкинском районе пьяный водитель сбил пешехода

Мишкинский район | 23 фев 2021 | 10:52

Пьяный водитель сбил пешехода 22 февраля в Мишкинском районе Башкирии. Поздно ночью в деревне Новоакбулатово 28-летний водитель «Лады Приора» наехал на 35-летнего уфимца. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.







С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали. В ГИБДД рассказали, что водитель управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство.



Добавим, всего 22 февраля на дорогах республики зарегистрировано 6 автомобильных аварий, в которых 6 человек получили травмы. За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2100 нарушений ПДД, задержаны 55 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что жительница Мишкинского района уличила 15-летнюю приемную дочь в интимной связи возле школы.





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Фото: ГИБДД РБ