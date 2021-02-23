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В Аургазинском районе произошло 6 аварий с участием более 10 автомобилей | видео

В Аургазинском районе произошло 6 аварий с участием более 10 автомобилей | видео

Аургазинский район | 23 фев 2021 | 17:33

Шесть аварий с участием более 10 автомобилей произошли на небольшом участке федеральной трассы в Аургазинском районе. По данным ГИБДД, пострадавших нет. На месте происшествия идет сильная метель, на дороге гололедица и снежные заносы.

В Аургазинском районе зарегистрированы серии дорожно-транспортных происшествий на протяжении одного километра. Аварии произошли на 80 километре автодороги Уфа-Оренбург около четырёх часов дня.

- По предварительным данным, на протяжении одного километра произошло шесть ДТП с участием двух-трех автомобилей в каждом случае, - сообщает башкирская Госавтоинспекция.
К счастью, жертв в массовой аварии нет.
- Транспортные средства получили механические повреждения. Обратившихся за медицинской помощью на данный момент нет.

На месте происшествия работает полиция и другие службы.

В ГИБДД по Башкирии отметили, что аварии произошли в условиях гололеда и сильной метели.

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Источник: www.sobkor02.ru

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