В Аургазинском районе произошло 6 аварий с участием более 10 автомобилей | видео

Аургазинский район | 23 фев 2021 | 17:33

Шесть аварий с участием более 10 автомобилей произошли на небольшом участке федеральной трассы в Аургазинском районе. По данным ГИБДД, пострадавших нет. На месте происшествия идет сильная метель, на дороге гололедица и снежные заносы.





В Аургазинском районе зарегистрированы серии дорожно-транспортных происшествий на протяжении одного километра. Аварии произошли на 80 километре автодороги Уфа-Оренбург около четырёх часов дня.

- По предварительным данным, на протяжении одного километра произошло шесть ДТП с участием двух-трех автомобилей в каждом случае, - сообщает башкирская Госавтоинспекция.

- Транспортные средства получили механические повреждения. Обратившихся за медицинской помощью на данный момент нет.

К счастью, жертв в массовой аварии нет.

На месте происшествия работает полиция и другие службы.



В ГИБДД по Башкирии отметили, что аварии произошли в условиях гололеда и сильной метели.

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