Стали известны подробности массовых аварий в Аургазинском районе

Аургазинский район | 23 фев 2021 | 21:21

В результате нескольких массовых аварий в Аургазинском районе пострадал один человек, повреждены порядка 19 автомобилей. На месте организовали пункты обогрева, пассажирам доставляют горячее питание.







Напомним, что на 80 километре федеральной трассы Уфа-Оренбург произошли массовые аварии. Госавтоинспекция сообщала о шести ДТП с участием 2-3 автомобилей в каждой аварии. Также сообщалось, что никто не пострадал.



По уточненным данным, один человек пострадал, он направлен в ближайшую больницу. О его состоянии не сообщается.



По данным башкирских спасателей на этом участке трассе произошли три аварии с участием 19 автомобилей, в том числе двух фур.

- Имеются 4 пункта обогрева. Приведены в готовность пункты временного размещения. Районная мэрия организовала горячее питание, - сообщает ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что розлива нефтепродуктов на трассе нет. ГИБДД на месте организовала реверсивное движение, чтобы не было затора.



На месте массовых аварий продолжают работать спасатели, всего привлечены 26 человек, задействовано 12 единиц техники.





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Фото: ГУ МЧС по РБ