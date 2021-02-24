Пожар под Нефтекамском: в селе Амзя загорелось одно из комнат общежития

Нефтекамск | 24 фев 2021 | 10:29

В минувший вторник, 23 февраля, в селе Амзя под Нефтекамском произошел пожар в одной из комнат общежития. Сообщение о возгорании поступило в 17:44.







К моменту прибытия огнеборцев комната площадью 11 квадратных метров уже была охвачена пламенем. Из опасной зоны пожарные эвакуировали семерых взрослых и двоих детей. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Причину пожара установят эксперты.

Ранее сообщалось о том, что 21 февраля в 04:44 в ГУ МЧС России по РБ сообщили о пожаре в жилом доме по улице Партизанской в селе Большие Каркалы Миякинского района республики. На место направлены силы и средства МЧС России, а также добровольная пожарная команда Большекаракалинского с/с.

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Фото: пресс-служба Госкомитета по ЧС РБ