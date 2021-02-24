В Стерлитамаке вынесли приговор водителю, сбившему на тротуаре двух девочек

Стерлитамакский район | 24 фев 2021 | 10:35

В Стерлитамаке вынесен приговор 62-летнему Василию Титарчуку по делу о пьяном ДТП, в котором погибла девочка. Мужчина признан виновным, сообщает прокуратура Башкирии.







В июне 2020 года сильно пьяный мужчина на «Ладе Калине» превысил скорость, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил двух 14-летних девочек.



От полученных травм одна из школьниц скончалась в карете скорой помощи, а вторая осталась инвалидом.



После ДТП мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами.

Владимир Титарчук признал свою вину. Стерлитамакский городской суд назначил ему 7 лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев. Также суд взыскал 1,8 млн руб. морального вреда в пользу потерпевших.

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Фото: пресс-служба ГИБДД РБ