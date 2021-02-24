В Уфе молодой человек устроил стрельбу в торговом центре

Уфа | 24 фев 2021 | 14:05

Вопиющий случай произошел в одном из торговых центров Уфы. Как сообщает МВД по РБ, 22-летний парень обстрелял двери заведения из травматического пистолета. Известно, что хулигана с другом задержали.







Отмечается, что так они решили наказать ТРК, после того как их выгнали из клуба, расположенного в здании торгового центра. Сотрудники охраны выставили двоих уфимцев из заведения за неподобающее поведение. Один из парней достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в сторону входной двери. После молодые люди попытались скрыться.



По факту происшествия начата проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о том, что уфимец в гостях избил жену хозяина, а затем, угрожая ножом, отобрал у них сотовые телефоны.





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