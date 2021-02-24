В Уфе экстренно эвакуировали школьников и сотрудников мэрии

Уфа | 24 фев 2021 | 14:23

В Уфе вновь прошлась волна звонков о якобы заминированных зданиях. Так, например, из-за сообщения о заложенной бомбе временно приостановилась работа местной мэрии: все сотрудники администрации экстренно эвакуированы.







Такая же ситуация происходит в данные минуты в городской школе №10 на улице Чернышевского. На месте сейчас работают сотрудники Росгвардии. Обеспокоенные родители начали рассылку сообщений в мессенджерах.



Сообщение из WhatsApp:



Рядом со школой находиться нельзя, всех любопытных забирают в полицию. Проследите, пожалуйста, чтоб все дети сидели дома или были рядом с вами.

Мы, в свою очередь, отправили запросы в МВД и Росгвардию, чтобы подтвердить факт звонков о бомбе, однако на момент написания материала ответ еще не был получен.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе молодой человек устроил стрельбу в торговом центре.





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