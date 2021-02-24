Жителю Благоварского района из-за непогоды пришлось трижды вызывать спасателей

Благоварский район | 24 фев 2021 | 18:50

Житель Благоварского района за рулем «ВАЗ-2107» трижды за ночь вызывал спасателей из-за непогоды. Подробности сообщила 24 февраля пресс-служба управления МЧС России по Башкирии.







Первый звонок поступил в 20:30 в пожарно-спасательную часть села Языково. Звонивший рассказал, что его автомобиль застрял в снегу на дороге между деревнями Удрякбаш и Куллекул (между населенными пунктами 7 километров).

«Сотрудники МЧС добрались к 21:40. Водителя и его пассажирку обогрели. В 22:00 на место также прибыли Трактор К-700 и грейдер дорожных служб, которые начали расчищать дорогу, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе. – Автомобиль ВАЗ 2107 был успешно извлечен из снежного плена».

Поскольку в баке отечественного легкового автомобиля заканчивался бензин, спасатели проводили сельчан до ближайшей заправки и предложили им остаться в тепле на ночлег, но мужчина отказался и сообщил, что попытается проехать до дома.



Следующий вызов от него поступил уже ночью, в 00:16. На этот раз спасателям удалось добраться до ВАЗа только к 2 часом ночи. Оказалось, что пока водитель ждал расчистки дороги, у автомобиля примерзли колодки. Продолжить путь ему и еще одному автомобилисту удалось лишь в 3 часа.

«В 05:02 24 февраля заявитель снова позвонил и сообщил, что необходимо продолжить чистить дорогу. Заявка направлена в Единую дежурно-диспетчерскую службу Благоварского района по компетенции. Дополнительные силы спасателей не запрашивались», – добавили в ведомстве.

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