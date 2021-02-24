Жителю Благоварского района из-за непогоды пришлось трижды вызывать спасателей
Благоварский район | 24 фев 2021 | 18:50
Житель Благоварского района за рулем «ВАЗ-2107» трижды за ночь вызывал спасателей из-за непогоды. Подробности сообщила 24 февраля пресс-служба управления МЧС России по Башкирии.
Первый звонок поступил в 20:30 в пожарно-спасательную часть села Языково. Звонивший рассказал, что его автомобиль застрял в снегу на дороге между деревнями Удрякбаш и Куллекул (между населенными пунктами 7 километров).
Поскольку в баке отечественного легкового автомобиля заканчивался бензин, спасатели проводили сельчан до ближайшей заправки и предложили им остаться в тепле на ночлег, но мужчина отказался и сообщил, что попытается проехать до дома.
Следующий вызов от него поступил уже ночью, в 00:16. На этот раз спасателям удалось добраться до ВАЗа только к 2 часом ночи. Оказалось, что пока водитель ждал расчистки дороги, у автомобиля примерзли колодки. Продолжить путь ему и еще одному автомобилисту удалось лишь в 3 часа.